السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بسرقة مواطن بالإكراه فى المعادى

صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين مجدي عبد المجيد عبد اللطيف وأشرف عبد الوهاب كمال الدين العشماوي و أيمن عبد الرازق محمد، وأمانة سر سعيد عبد الستار.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم بدائرة قسم المعادي بسرقة المجنى عليه، وكان ذلك بالإكراه الواقع على المجني عليه، بأنه أثناء استقلاله للسيارة الخاصة به، فوجىء بالمتهم أمامه مهدداً إياه بواسطة سلاح ناري، بقصد الاستيلاء على ما بحوزته من متعلقات، وحال محاولته مقاومته أحدث إصابته فتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات.

وأضافت التحقيقات قيام المتهم بإحراز سلاحا ناريا مششخن "مسدس" بدون ترخيص.