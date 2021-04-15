الرئيس الروسى يرحب بتشكيل سلطات مركزية فى ليبيا لفترة انتقالية

موسكو (أ ش أ)

رحب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بتشكيل سلطات مركزية فى ليبيا لفترة انتقالية، حيث من المقرر أن تحضر وتجرى انتخابات وطنية نهاية العام.

جاء ذلك خلال محادثة هاتفية مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة اليوم الخميس، والذى يقوم حاليا بزيارة لروسيا.

وقال الكرملين فى بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أن الجانبين ناقشا مسألة التسوية فى ليبيا بشكل مفصل، مضيفة أن بوتين أبدى استعداد بلاده لمواصلة تعزيز العملية السياسية الليبية لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل فى ليبيا، وتعزيز سيادتها ووحدتها، وكذلك ضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية التقدمية.

وأشار الكرملين إلى أن الجانبين اتفقا على البدء فى وضع اتجاهات واعدة لتطوير العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات.

ومن جانبه، أعرب دبيبة عن امتنانه لتسليم ليبيا دفعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسى المضاد لكورونا.