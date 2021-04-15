الداخلية تضبط 58 "ديلر" بمحيط المقاهى والكافتيريات فى رمضان

كتب محمود عبد الراضي

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عدة حملات أمنية مُكبرة إستهدفت ضبط مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط الأكشاك والمقاهى والكافتيريات على مستوى الجمهورية.

أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار ثلاثة أيام عن ضبط (47) قضية متنوعة بكافة محافظات الجمهورية، حيث بلغ عدد المتهمين فيها (58) متهماً.. وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، وزنت (12,470 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيروين ، وزنت (1,720 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأستروكس، وزنت (1,490 كيلو جرام)، وكمية من مخدر البانجو ، وزنت (2,50 كيلو جرام) و (4211) قرص مخدر، و(203) قرص مؤثر، وتنفيذ (10) أحكام قضائية.

كما تم ضبط (29,180 جنيه– فرد روسى – طبنجة صوت - كمية من الطلقات المتنوعة – 59 هاتف محمول– 3 سيارات – 5 دراجات نارية– ميزان– 10 قطع سلاح أبيض).

لاقت تلك الحملة إستحسان ورضاء المواطنين لإستشعارهم بالأمن والأمان .. وجارى إستمرار الحملات الأمنية لإستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة.