اليوم السابع
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الخارجية الأمريكية: تشكيل حكومة لبنانية قادرة على وقف الانهيار "أمر ممكن"

الخميس، 15 أبريل 2021 10:43 ص
الخارجية الأمريكية: تشكيل حكومة لبنانية قادرة على وقف الانهيار "أمر ممكن" ديفيد هيل وكيل وزارة الخارجية الامريكية للشئون السياسية
إيمان حنا

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شدد وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل، بعد لقائه رئيس الجمهورية اللبنانى العماد عون على "التزام أمريكا دعم لبنان، والشعب اللبناني يعاني لأن القادة فشلوا بالتزاماتهم وبحل المشاكل الإقتصادية، وهناك إمكان اليوم لتشكيل حكومة قادرة على وقف الانهيار، وإجراء الإصلاحات وستحصل على دعمنا".وفق الوكالة الوطنية للإعلام .


وقال: "أمريكا مستعدة لتسهيل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول الحدود البحرية، والإتيان بخبراء للمساعدة في هذا الملف".

ويزور ديفيد هيل حاليا لبنان فى محاولة لحل ازمة تشكيل الحكومة الجديدة.

ووففق صجيفة"نداء الوطن" اللبنانية ، فإن زيارة الموفد الأمريكى ديفيد هيل إلى بيروت "ذات طابع استكشافي" عشية مغادرة منصبه في الخارجية الأمريكية، ومن المستبعد أن ينتج عنها أي "حل أو حلحلة لموضوع التفاوض الحدودي بين لبنان وإسرائيل".

وحول الملف الحكومي، لفتت المصادر إلى أنّ "التوقعات لا تخرح عن سياق أن يحمل هيل معه موقفاً أميركياً لا يختلف عن المواقف السابقة الداعية الى تشكيل حكومة تحظى بالمصداقية من الاخصائيين وتبدأ في تنفيذ البرنامج الاصلاحي المطلوب من المجتمع الدولي وصندوق النقد"، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أنّ الأنظار تتجه إلى إمكانية أن يلتقي هيل رئيس "التيار الوطنى الحر" جبران باسيل.


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