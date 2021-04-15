التحقيق فى إصابة 12 شخصا بحادث انقلاب ميكروباص بترعة ببرج العرب

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول انقلاب سيارة ميكروباص، بترعة بطريق نجع القطعان بمنطقة برج العرب الجديد والتسبب فى إصابة 12 شخصا، من مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وسؤال المصابين عن الواقعة.

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد بورود بلاغا بانقلاب سيارة ميكروباص فى ترعة على جانب طريق نجع القطعان، برج العرب الجديد، على الفور انتقل ضباط القسم والمرور رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالمعاينة والفحص تبين أن انقلاب ميكروباص بالترعة المشار إليها، ما أسفر عن إصابة 12 شخصا من مستقلى الميكروباص جميعهم من مركز دمنهور محافظة البحيرة، وهم حمادة محمد حامد، 20 سنة، مصاب بجرح قطعى بالرأس وجرح متهتك بالأنف، وعبد العزيز سعد خليل، 24 سنة، مصاب بجرح قطعى بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، وربيع صابر عبدالمولى 25 سنة، مصاب بكدمة بالكتف الأيمن واشتباه ما بعد الارتجاج، واحمد يحيى زكريا 27 سنة، مصاب بجرح تهتكى بالأذن اليسرى ورقعة جلدية مفقودة من فروة الرأس، وأحمد حلمى حامد، 30 سنة، مصاب بكدمة بالظهر وسحجات متفرقة بالجسم، ومجدى خالد محمد 21 سنة، مصاب جرح قطعى بالرأس، وسامى عبدالعزيز ظريف، 38 سنة، مصاب بجرح قطعى بالرأس، ومحمد جابر عبدالوهاب 22 سنة، مصاب بكدمة بالكتف الأيمن والجانب الأيمن من الصدر، ورأفت عبد السلام 35 سنة، مصاب بكدمة بالساعد الأيسر والجانب الأيمن من البطن، ونادر أحمد إبراهيم 35 سنة مصاب بجرح وكدمة بالركبة اليمنى، وإسماعيل محمد عبد المجيد 29 سنة، مصاب بجرح قطعى بالوجه وسحجات متفرقة بالجسم، وسامى ممدوح السيد 22 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وكدمه شديدة بالصدر، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة برج العرب، وأخطرت النيابة التحقيقات.