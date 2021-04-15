استطلاع: الحيوانات الأليفة ساعدت الأطفال على تقليل التوتر خلال جائحة كورونا

كتبت إيناس البنا

وجد استطلاع حديث للآباء أجرته الشركة الأمريكية Mars Petcarأن معظم الآباء يعتقدون أن حيواناتهم الأليفة ساعدت أطفالهم فى التعلم الافتراضى، والالتزام بالروتين اليومى خلال جائحة فيروس كورونا.

وأوضح الاستطلاع أن الأطفال فى جميع أنحاء العالم استبدلوا الفصل الدراسي بغرفة المعيشة في عام 2020، حيث تسبب وباء كورونا المستمر في تحول العديد من المدارس إلى التعلم الافتراضي العام الماضي، وكجزء من هذا التحول قام بعض الأطفال بتبديل زملائهم من البشر لرفاق من الحيوانات الأليفة.



تأثير الحيوانات الأليفة على الأطفال

ويستكشف استطلاع حديث وفقا لتقرير موقعpeople كيف أثر وجود حيوان فى المنزل على بعض الطالب الذين تعرضوا لاضطراب في التعليم الشخصي بسبب الوباء.

وبالنسبة للدراسة الاستقصائية أجاب 2000 من الآباء فى جميع أنحاء المملكة المتحدة والولايات المتحدة لديهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عامًا يمتلكون قطة أو كلب واحد على الأقل، على تقييم عبر الإنترنت حول كيفية تفاعل أطفالهم مع حيواناتهم الأليفة خلال الوباء.

وتظهر النتائج أن الآباء يرون الحيوانات الأليفة رفقاء مفيدون لأطفالهم خاصة في أوقات التوتر، ومن بين 2000 من الآباء الذين شملهم الاستطلاع قال 83% أن حيواناتهم الأليفة تساعد فى تقليل قلق أطفالهم خاصة أثناء التعلم الافتراضي.

وقال ما يقرب من 85% من الآباء الذين شملهم الاستطلاع، إن وجود كلب أو قطة في المنزل قد جعل التعلم الافتراضى أكثر متعة لأطفالهم بشكل عام.

وجد الآباء الذين شملهم الاستطلاع أيضًا الكثير من الأسباب الأخرى للإشادة بحيواناتهم الأليفة، حيث ادعت الغالبية أن الحيوانات الأليفة ساعدت فى تعزيز ثقة أطفالهم بأنفسهم، والحفاظ على روتين أطفالهم اليومى، وتوفير المزيد من الفرص للنشاط البدنى وتحسين الحالة المزاجية العامة للأسرة أثناء الوباء.

كما وجد الاستطلاع أن الآباء يعتقدون أن حيواناتهم الأليفة استفادت من قضاء المزيد من الوقت مع العائلة، ومن بين الآباء الذين شملهم الاستطلاع، يعتقد 87% أن الوقت الإضافى الذى أمضاه حيوانهم الأليف مع أطفالهم كان ممتعًا للحيوان، ويعتقد 77% أن الوقت الإضافى جعل حيواناتهم الأليفة أكثر هدوءًا.