اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 أبريل 2021 12:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أوباما داعما قرار سحب الجيش الأمريكى من أفغانستان: أنجزنا كل ما فى وسعنا

الخميس، 15 أبريل 2021 11:32 ص
أوباما داعما قرار سحب الجيش الأمريكى من أفغانستان: أنجزنا كل ما فى وسعنا باراك اوباما
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عبر الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، عن دعمه لقرار الرئيس الحالي بسحب قوات الجيش الأمريكي المتواجدة حاليا في أفغانستان.

وغرد أوباما على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: " بعد ما يقرب من عقدين من الزمن في أفغانستان ، حان الوقت للاعتراف بأننا قد أنجزنا كل ما في وسعنا عسكريًا ، والحاجة إلى إعادة قواتنا المتبقية إلى الوطن".

حساب اوباما على تويتر
حساب اوباما على تويتر

 

وأضاف باراك أوباما، تعليقا على قرار بايدن بسحب القوات الأمريكية المتبقية من أفغانستان تدريجيا: " أنا أدعم بايدن وقيادتنا الجريئة في بناء أمتنا في الداخل واستعادة مكانتنا حول العالم".

 

وكان قد قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، خلال مؤتمر صحفى إن الولايات المتحدة الامريكية لن تترك الإرهابيين وسوف تحاسب طالبان وتدفعهم لمنع العمليات الإرهابية، مؤكدا أن الجيش الأمريكى لن يبقى فى أفغانستان وسندعم الحكومة الأفغانية دبلوماسيا وإنسانيا.

 

وأضاف بايدن أن واشنطن تعمل على تعطيل الشبكات الإرهابية التى تتعدى على الحدود الأفغانية، مؤكدا أن أمريكا ستعمل على سحب القوات الأمريكية من أفغانستان تدريجيا فى الأول من مايو حتى نصل إلى انسحاب كامل سبتمبر المقبل.

 

كما أكد بايدن أن عدد القتلى الأمريكيين فى الحرب الأفغانية بلغ 2488، مشيرا الى أنه رابع رئيس أمريكى يشهد وجود القوات الأمريكية فى أفغانستان ولم ينقل تلك المسئولية لرئيس خامس، وأضاف بايدن أنه على الأفغانيين قيادة بلدهم، وحذر بايدن طالبان من مهاجمتنا أثناء الانسحاب مهددا أنه سيقوم بالرد.


باراك اوباما

بايدن

افغانستان

عودة الجيش الامريكى من افغانستان

امريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة