أوباما داعما قرار سحب الجيش الأمريكى من أفغانستان: أنجزنا كل ما فى وسعنا

كتب محمد شعلان

عبر الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، عن دعمه لقرار الرئيس الحالي بسحب قوات الجيش الأمريكي المتواجدة حاليا في أفغانستان.

وغرد أوباما على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: " بعد ما يقرب من عقدين من الزمن في أفغانستان ، حان الوقت للاعتراف بأننا قد أنجزنا كل ما في وسعنا عسكريًا ، والحاجة إلى إعادة قواتنا المتبقية إلى الوطن".



حساب اوباما على تويتر

وأضاف باراك أوباما، تعليقا على قرار بايدن بسحب القوات الأمريكية المتبقية من أفغانستان تدريجيا: " أنا أدعم بايدن وقيادتنا الجريئة في بناء أمتنا في الداخل واستعادة مكانتنا حول العالم".

وكان قد قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، خلال مؤتمر صحفى إن الولايات المتحدة الامريكية لن تترك الإرهابيين وسوف تحاسب طالبان وتدفعهم لمنع العمليات الإرهابية، مؤكدا أن الجيش الأمريكى لن يبقى فى أفغانستان وسندعم الحكومة الأفغانية دبلوماسيا وإنسانيا.

وأضاف بايدن أن واشنطن تعمل على تعطيل الشبكات الإرهابية التى تتعدى على الحدود الأفغانية، مؤكدا أن أمريكا ستعمل على سحب القوات الأمريكية من أفغانستان تدريجيا فى الأول من مايو حتى نصل إلى انسحاب كامل سبتمبر المقبل.

كما أكد بايدن أن عدد القتلى الأمريكيين فى الحرب الأفغانية بلغ 2488، مشيرا الى أنه رابع رئيس أمريكى يشهد وجود القوات الأمريكية فى أفغانستان ولم ينقل تلك المسئولية لرئيس خامس، وأضاف بايدن أنه على الأفغانيين قيادة بلدهم، وحذر بايدن طالبان من مهاجمتنا أثناء الانسحاب مهددا أنه سيقوم بالرد.