أمن المنافذ يضبط 31 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط عدد (6) قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار دراجات نارية- ملابس جاهزة)، وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (31) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

وأسفرت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط عدد (1448) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (206) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة تم ضبط عدد (1) قضية .