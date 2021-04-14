6 براكين نشطوا مع بداية 2021.. صور لحمم بركانية آثارت دهشة العالم

فاطمة شوقى

نشطت العديد من البراكين فى أمريكا وآسيا وأوروبا في النشاط حتى الآن هذا العام، ترك البعض منهم سجلات مثيرة للإعجاب من الحفر الضخمة المغطاة بالحمم البركانية وسحب الرماد لعدة كيلومترات، وبلغ عدد البراكين التى استعادت نشاطها إلى 6 براكين.

بركان كيلاوى فى هاواى

تصاعدت أعمدة الدخان من بركان كيلاوي في جزيرة هاواي الأمريكية، أحد أنشط البراكين في العالم.



بركان هاواى

ويقول الخبراء، إن البركان يثور باستمرار منذ عام 1983 غير أن تصاعد أعمدة الدخان الذي نتج عن الرياح الشديدة والرطوبة العالية يعد أمرا نادرا، وكان ثار فى يناير الماضى.

بركان لا سوفرير سان فينيست

أدى انفجار بركان لا سوفريير الثانى في سانت فنسنت إلى ترك الجزيرة الكاريبية بدون كهرباء وتحت سحابة كثيفة من الرماد، وثار بركان "لا سوفرير" لأول مرة يوم الجمعة، 9 أبريل، ما أدى إلى تغطية الجزيرة بطبقة من الرماد وأجبر نحو 16 ألف شخص على إخلاء منازلهم، حسبما قالت شبكة سى إن إن على نسختها الإسبانية.



بركان سان فينيست

طبقة من الرماد غطت جزيرة سانت فينسنت بشرق الكاريبي وانتشرت رائحة "كبريت قوية" في الهواء السبت بعد يوم من ثوران بركان كان خاملا لعقود.

وأدى ثوران بركان لا سوفرير إلى تصاعد سحب من الرماد لارتفاع نحو 10 كيلومترات، مما أدى إلى إجلاء بعض السكان في المناطق القريبة.

وقال رئيس الوزراء رالف جونسالفيس، إنه لم يتضح مقدار الرماد الذي سينطلق من البركان. وأضاف أن ما يربو على 3200 شخص يعيشون الآن في الملاجئ.

ولم تشهد سانت فينسنت وجرينادين، التي يبلغ عدد سكانها ما يربو قليلا على 100 ألف نسمة، نشاطا بركانيا منذ عام 1979، عندما تسبب ثوران بركاني في خسائر تقدر بنحو 100 مليون دولار. وأدى ثوران بركان لا سوفرير في عام 1902 إلى مقتل ما يزيد على 1000 شخص.

أيسلندا

وقال مكتب الأرصاد الجوية في أيسندا، إن بركانا ثار في شبه جزيرة ريكيانيس بجنوب غرب أيسلندا بداية أبريل في أعقاب آلاف الزلازل الصغيرة في المنطقة في الأسابيع الأخيرة، وتعد شبه الجزيرة الواقعة جنوب غرب العاصمة ريكيافيك بؤرة زلزالية ساخنة حيث شهدت ما لا يقل عن 40 ألف زلزال في الأسابيع الأخيرة.



بركان ايسلندا

وقال مكتب الأرصاد الجوية على تويتر: "بدأ ثوران بركاني في فاجرادالسفيال" مشيرا إلى جبل يقع على بعد نحو 30 كيلومترا جنوب غربي العاصمة، وأظهرت صور على مواقع إلكترونية لوسائل إعلام محلية توهج السماء خلال الليل بلون أحمر، وقال المكتب لرويترز، إن حركة الطيران من وإلى مطار كيفلافيك الدولي توقفت.

بركان إتنا

أطلق بركان "إتنا"، عمودا من الحمم البركانية يبلغ ارتفاعه 6 كيلومترات، في أحدث سلسلة من الانفجارات المذهلة من أعلى بركان نشط في أوروبا، حسبما قالت وكالة "أنسا" الإيطالية.

وأشارت الوكالة إلى أن البركان أطلق الرماد على كاتانيا القريبة، لكن مطار مدينة صقلية الشرقية كان لا يزال يعمل، وساعد النسيم الجنوبي الشرقي في نقل العمود العالي والكثيف من الرماد الحجري عبر المدينة.



بركان ايتنا

وسقطت الحمم أيضا على عدد من البلدات والقرى الأصغر على المنحدرات الجنوبية لإيتنا، بما في ذلك نيكولوسي وتريكاستاني وبيدارا وأسي سانت أنتونيو وسان جريجوريو. كما أطلق البركان تدفقا جديدا للحمم البركانية.

وقال معهد علم البراكين INGV، إنها كانت "النوبة الثانية عشرة" في أحدث مرحلة من النشاط البركاني لإتنا، والتي بدأت في منتصف فبراير.

وكان فى 3 مارس ثار البركان، وأدى إلى سحابة رمادية أجبرت على تعليق عمليات الطيران فى مطار كاتنايا، على الساحل الشرقى لصقلية، ونظرا للنشاط البركانى لإيتنا ونتيجة للرماد البركانى الغزير، وتم إغلاق مدرج مطار كاتانيا، ويتم تنفيذ أنشطة التنظيف.

ووفقًا لخدمات الطوارئ الإيطالية، بدأت الحفرة الواقعة في جنوب شرق الجبل، الواقعة في Valle del Bove، في إطلاق الرماد وتدفقات الحمم البركانية التي وصلت إلى بلديات كاتانيا ونيكولوسي والمناطق المحيطة الأخرى.

جواتيمالا

أغلقت جواتيمالا مطارها الدولي الوحيد بسبب تساقط الرماد الذي تسبب به ثوران بركان باكايا شبه الدائم، وتغير اتجاه الرياح من جنوبية إلى شمالية، بحسب ما أعلنه مسؤولون.

ويرتفع البركان على علوّ 2500 متر تقريباً عن سطح البحر، كما يبعد بنحو 25 كيلومترا عن جواتيمالا سيتي، ووصلت حممه ورماده قريباً من مناطق مأهولة بالسكان.

ولم تكشف السلطات عن عدد الأشخاص المتأثرين بإغلاق المطار، فيما قالت إنها ستراقب عن كثب النشاط البركاني والتجمعات السكانية القريبة من باكايا. مع ذلك لم تدعُ السلطات إلى إجراء عمليات إجلاء واسعة حتى الآن.

وكان ثوران البركان في 2010 قد أدى إلى مقتل مراسل تليفزيون خلال عملية تغطية مباشرة. وفي جواتيمالا الواقعة في أمريكا الوسطى نحو 30 بركاناً بينها بركانان نشيطان.

بركان سينابونج بأندونيسيا

بدأ بركان جبل سينابونج ثورانه في إقليم سومطرة الشمالية بإندونيسيا، حيث أطلق مواد بركانية وعمود رماد وصل ارتفاعه إلى حوالي 5 كيلومترات، وذلك منذ شهر تقريبا.



بركان اندونيسا

ويثور بركان جبل سينابونج بشكل دوري منذ سبتمبر 2013، ما تسبب في نزوح عشرات الآلاف من الناس.