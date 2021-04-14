58 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك

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اقتحم 58 مستوطنا، اليوم الأربعاء باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا" - بأن الاقتحامات جرت بحماية جيش الاحتلال بعد ساعات من اقتحام مآذن المسجد الأربع وقطع أسلاك السماعات الخاصة بالصلاة وتعطيلها.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم شابا فلسطينيا من بلدة الطور بالقدس المحتلة بعد اقتحام منزله، كما مدت محاكم الاحتلال اعتقال 4 شبان من بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة لعدة أيام.