مقتل 25 إرهابيا من حركة الشباب المتشددة فى الصومال

أعلنت القوات الصومالية الخاصة المعروفة بـ «دنب» أنها قتلت 25 مسلحاً من حركة الشباب المتشددة خلال عملية عسكرية في منطقة جامبول الواقعة على بُعد نحو 48 كيلومتراً من مدينة جوهر عاصمة ولاية هرشبيلي الإقليمية، بحسب " واس".
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أعلنت القوات الصومالية الخاصة المعروفة بـ «دنب» أنها قتلت 25 مسلحاً من حركة الشباب المتشددة خلال عملية عسكرية في منطقة جامبول الواقعة على بُعد نحو 48 كيلومتراً من مدينة جوهر عاصمة ولاية هرشبيلي الإقليمية، بحسب " واس".
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