اليوم السابع
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الأربعاء، 14 أبريل 2021 09:17 م
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مقتل 25 إرهابيا من حركة الشباب المتشددة فى الصومال

الأربعاء، 14 أبريل 2021 08:00 م
مقتل 25 إرهابيا من حركة الشباب المتشددة فى الصومال قوات الجيش الصومالى
وكالات

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أعلنت القوات الصومالية الخاصة المعروفة بـ «دنب» أنها قتلت 25 مسلحاً من حركة الشباب المتشددة خلال عملية عسكرية في منطقة جامبول الواقعة على بُعد نحو 48 كيلومتراً من مدينة جوهر عاصمة ولاية هرشبيلي الإقليمية، بحسب " واس".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤول عسكرى قوله: إن القوات نفذت العملية بعد تلقيها تقارير استخبارية عن وجود مسلحين في جامبول، حيث كانوا على استعداد للقيام بأنشطة إرهابية في المنطقة، وتأتي هذه العملية في الوقت الذي تعهدت فيه القوات المتحالفة بتسيير دوريات أمنية مشتركة.

 


الصومال

مقديشو

حركة الشباب

الإرهاب

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