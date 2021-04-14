مقتل 25 إرهابيا من حركة الشباب المتشددة فى الصومال

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤول عسكرى قوله: إن القوات نفذت العملية بعد تلقيها تقارير استخبارية عن وجود مسلحين في جامبول، حيث كانوا على استعداد للقيام بأنشطة إرهابية في المنطقة، وتأتي هذه العملية في الوقت الذي تعهدت فيه القوات المتحالفة بتسيير دوريات أمنية مشتركة.