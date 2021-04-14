اليوم السابع
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مصرع 20 طالباً فى حريق مدرسة بالنيجر

الأربعاء، 14 أبريل 2021 02:00 ص
مصرع 20 طالباً فى حريق مدرسة بالنيجر حريق - أرشيفية
وكالات

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لقى 20 طفلاً مصرعهم، بعد اندلاع حريق فى مدرستهم بالقرب من نيامي عاصمة النيجر، وفق ما أفاد جهاز الإطفاء في هذا البلد في منطقة الساحل الإفريقي، بحسب وسائل إعلام فرنسية.

وقال قائد جهاز الإطفاء سيدى محمد في تصريح للتلفزيون الرسمى: "اشتعلت النيران في 21 غرفة تدريس عبارة عن أكواخ من القش، وحاصرت النيران نحو 20 طفلاً".

وأضاف: "رجال الانقاذ وصلوا بسرعة وتم إخماد الحريق، لكن قوة النيران كانت هائلة، ولم يتمكن هؤلاء الأطفال من الفرار"، ونقل التلفزيون الرسمي عن شهود أن الحريق الذي لم تعرف اسبابه حتى الآن اندلع "عندما كان الضحايا في غرف الدراسة".

وانتقل رئيس الوزراء أوهومودو محمدو الى موقع الحريق عند أطراف العاصمة وقدم تعازيه لأهالي الأطفال، ويصنّف مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة الذي يضم 189 دولة، النيجر باعتبارها الأكثر فقراً في العالم.


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