محافظة الجيزة ترفع 70 حالة إشغال فى حملات موسعة

كتب سيد الخلفاوى

واصلت إدارات الأحياء والمراكز والمدن على مستوى محافظة الجيزة فى أولى أيام شهر رمضان المعظم، تكثيف حملات المتابعة والرقابة على الأسواق للتأكد من توافر مختلف السلع وبدون مغالاه في الأسعار الى جانب إنتظام حركة إنتظار السيارات وضبط التعديات واشغالات الباعة والمحال وحالات البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.



جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة برفع درجة الاستعداد ومضاعفة المجهودات طوال الشهر الكريم.



وأسفرت الجهود أمس عن رفع 70 حالة إشغال متنوعه بحي جنوب الجيزة خلال حملات استهدفت إشغالات الباعة الجائلين والمقاهى والأكشاك والمحلات المخالفة لشروط الترخيص بشوارع المحطة وربيع الجيزى وميدان الجيزة و غلق وتشميع محل اخشاب بجسر الكونيسه المنيب.



وأزال مركز ومدينة البدرشين بناء مخالف بنطاق قرية الشنباب عبارة عن سور على مساحة 50 متر مربع، كما تمكن حى الدقى من ضبط وإزالة 43 لافتة إعلانية مخالفة.



كما تم تنفيذ حملات مسائية مكبرة لرفع الإشغالات وضبط حالات الانتظار المخالف للسيارات بشوارع عدوى سليم ومستشفى الصدر وخاتم المرسلين وفاطمة رشدى، والهرم وأحمد لطفى السيد، وفيصل والزعفران بحى العمرانية، وشوارع قمبيز ومحيى الدين أبوالعز والسودان وجامعة الدول بحى الدقى، وطريق الكورنيش بحى الوراق.



وفيما يتعلق بأعمال الإنارة فقد تم تنفيذ أعمال إصلاح وصيانة للأعمدة وتركيب كشافات وتزيين بلمبات الليد بطريق غيضان بقرية الزيدية فى أوسيم، وشارع النيل الابيض وأحمد عرابى وسلالم مشاة ارض اللواء بحى العجوزة، مناطق ابوغالب والرهاوى ووردان وطريق الملك بالمنصورية والجلاتمة والمدينة ونكلا وبنى سلامة واتريس بمنشاة القناطر.