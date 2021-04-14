مجلس الشيوخ الفرنسى يناقش اقتراحات جديدة لمواجهة الفكر المتطرف

كتبت: هناء أبو العز

وعد برونو ريتايو، زعيم جماعة الجمهوريين فى مجلس الشيوخ الفرنسى، أن الأغلبية المحافظة ستفعل كل شيء لتسليح مشروع قانون الحكومة الذي أقره النواب بالفعل لتعزيز العلمانية، من أجل محاربة الفكر المتطرف.

وقبل التصويت النهائي، تم تمرير اقتراحات تكميلية مختلفة تحظر الممارسات الدينية في الجامعات أو علامات واضحة للانتماء الديني مثل الحجاب في مناطق إضافية من الجمهور مثل الأحداث الرياضية ، وإنشاء المدارس الدينية الخاصة أو يجب حظر تمويل دور العبادة بترخيص أكثر صعوبة أو صعوبة، كما يجب حظر الترشيحات ذات الطابع الديني في الانتخابات، وفقًا لصحيفة تاز الألمانية .

وعلى خلفية الهجمات الإرهابية ، تعتمد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون على قانون "تعزيز المبادئ الجمهورية" في الحرب ضد المتطرفين، ومن حيث المحتوى ، فهو يتعامل مع الكراهية على الإنترنت ، على سبيل المثال رئيس الوزراء جان كاستكس يؤكد بلا كلل أن المشروع ليس موجها ضد الدين. ومع ذلك ، يخشى الكثير من أن يتم استخدامه بطريقة تمييزية .

ومع ما مجموعه 139 تعديلا ، تم تغيير هذا القانون في مجلس الشيوخ، غالبًا ما اتخذ الجدل شكل مسابقة مع مقترحات ساحقة بشأن قواعد وممارسات اللباس الإسلامي.

وبحسب مجلس الأعيان ، فإن الصلاة في أروقة الجامعة يجب أن تكون ممنوعة، رغم أن مؤتمر رؤساء الجامعات أعلن أن مثل هذه الممارسات غير معروفة لهم فعليًا. وقالت غرين إستر بنباسة أيضا عبثا لمجلسها اليميني: "خلال 17 عاما كمحاضرة، لم أر أحدا يصلي في الممر".

كما تم قبول اقتراح حظر الأعلام الأجنبية في حفلات الزفاف في قاعة المدينة، ويريد أعضاء مجلس الشيوخ أيضًا حظر "البوركيني" في حمامات السباحة العامة بموجب القانون ، على الرغم من أن هذه الملابس قد تم تنظيمها الآن ، كما تم التأكيد ، من خلال قواعد المنزل الداخلية.

التغييرات التي أجراها مجلس الشيوخ ليست نهائية بعد، ولكي تظهر في القانون، يجب أن توافق الجمعية الوطنية عليها أيضًا، وفي هذا الشكل المشدد، لن يكون لمشروع القانون فرصة في القراءة الثانية في الجمعية الوطنية.