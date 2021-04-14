قطار المحاكمات.. نظر طعون قيادات الإخوان المتهمين بقضية التخابر مع حماس

كتب إيهاب المهندس

تشهد أروقة المحاكم بالقاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، نظر العديد من القضايا الهامة ولعل أبرزها الحكم على إبراهيم سليمان وآخرين بقضية "أرض الجولف"، طعون قيادات الإخوان بقضية "التخابر مع حماس"..

التخابر مع حماس

تنظر محكمة النقض، اليوم الأربعاء، الطعون المقدمة من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في القضية المعروفة بـ "التخابر مع حماس"، وذلك على الأحكام الصادرة بحقهم بالمؤبد والمشدد.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

الحكم على إبراهيم سليمان وآخرين بقضية "أرض الجولف"

تنطق محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بحكمها فى قضية "أرض الجولف" المتهم فيها وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، و4 مسئولين سابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، بالتربح والإضرار بالمال العام.

تعود وقائع القضية إلى عام 2003، واستمرت حتى عام 2020، حيث وافق "سليمان" على إقامة بوابات وأسوار منطقة غرب الجولف بالقاهرة الجديدة لجعلها منطقة مغلقة على سكانها بالمخالفة للإجراءات واللوائح والقوانين المنظمة، وبلغت قيمة المبالغ التى أسفرت عنها تحقيقات القضية قرابة 15 مليون جنيه تتعلق بإنشاء أسوار وبوابات لمنطقة غرب الجولف التى يوجد للوزير الأسبق وأسرته أملاك بها.