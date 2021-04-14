ضبط موظفة اختلست أموال جمعية ومواطن يصرف معاش والدته المتوفية

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الاستيلاء على المال العام)، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئول إحدى جمعيات خدمات المشروعات متناهية الصغر بقيام مسئول تمويل بفرع الجمعية بمحافظة سوهاج بالاستيلاء على مبالغ مالية من أموال الجمعية دون وجه حق .

أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وتبين قيام (سيدة ، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج) بإستغلال طبيعة عملها بفرع الجمعية كمسئولة تمويل والمنوط بها تحصيل أقساط القروض من المقترضين، وقامت بتحصيل أقساط عن مدة عام من عدد (5) مقترضين ، وإختلاسها لنفسها دون وجه حق وعدم توريدها لخزينة الجمعية مما أضر بأموال جهة عملها ، كما أمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الإستيلاء على المال العام، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الإستيلاء على المال العام.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (مسئول بإحدى الجهات الحكومية بالدقهلية) بقيام أحد الأشخاص بالإستيلاء على مبالغ مالية من أموال الجهة بدون وجه حق.

أكدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا صحة الواقعة وتبين قيام ( أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية) بالاستمرار فى صرف معاش والدة زوجته المتوفاة عام 2014م ، وذلك بموجب توكيل خاص محرر له من الأخيرة يتيح له ذلك وعدم إبلاغه عن واقعة الوفاة بالمخالفة للقانون ، حيث تمكن المذكور بموجب ذلك من الإستيلاء على مبلغ مالى دون وجه حق ، مما أضر بأموال الجهة بما هو قيمة المبلغ المالى المستولى عليه ، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة.