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سعد الحريرى يصل موسكو للقاء بوتين وعدد من المسئولين الروس

الأربعاء، 14 أبريل 2021 09:49 م
سعد الحريرى يصل موسكو للقاء بوتين وعدد من المسئولين الروس رئيس الوزراء اللبنانى المكلف سعد الحريرى
كتب : أحمد جمعة

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وصل رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، مساء الأربعاء إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة يلتقي خلالها الرئيس فلاديمير بوتين.

وكتب الحريرى على حسابه الرسمي عبر "تويتر"،  أن "حفل استقبال رسمي أقيم له في مطار موسكو، وكان على رأس مستقبليه الممثل الخاص للرئيس بوتين في بلدان الشرق الأوسط، ميخائيل بوجدانوف، والسفير اللبناني شوقي أبو نصار، ومبعوثه لموسكو، جورج شعبان".

ومن المقرر أن يلتقي الحريري في موسكو، بوتين، ورئيس الوزراء الروسى ميخائيل ميشوستين، ووزير الخارجية سيرجي لافروف، ومسؤولين آخرين.

وتشهد لبنان أوضاعا اقتصادية في غاية الصعوبة، وشلل سياسي إثر تعطل تشكيل حكومة الحريري منذ أكتوبر تشرين أول الماضى.


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