دول الاتحاد الأوروبى تتفق على "الشهادة الخضراء" لعودة السفر نهاية يونيو

كتبت: هناء أبو العز

اتفق سفراء الدول الـ27 فى الاتحاد الأوروبى على موقف للتفاوض مع البرلمان، على ضرورة أن تكون "الشهادة الخضراء" جاهزة للاستخدام فى نهاية شهر يونيو فى الوقت المناسب تمامًا لبدء العطلة الصيفية.

ومن أجل تسهيل السفر على مستوى الاتحاد الأوروبى خلال أزمة كورونا، اقترحت مفوضية الاتحاد الأوروبى تقديم مثل هذه الشهادة فى مارس الماضى، والغرض من هذه الوثيقة هو تسجيل التطعيمات ونتائج الاختبارات المعتمدة ومعلومات عن الإصابات الباقية والتعرف عليها في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وقبل كل شيء، قامت دول العطلات مثل اليونان أو إسبانيا، التى تعتمد اقتصاداتها بشكل كبير على السياحة ، بحملات من أجل ذلك.

وينص موقف دول الاتحاد الأوروبي فقط على أن الشهادة تصدر مجانًا على الورق أو رقميًا، كما يتضح من القرار الذي تلقته إدارة شؤون الإعلام، ولها مزايا مثل الإعفاء من الحجر الصحي التى تمنحها دول الاتحاد الأوروبى، يجب أن تكون قادرة على اتخاذ القرار بنفسها.