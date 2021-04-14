حبس 3 عاطلين لاتهامهم بقتل عامل بطريق الكريمات بسبب خلافات مالية

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بقتل عامل فى طريق الكريمات، بسبب خلافات مالية بينهم، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وخاطبت النيابة مصلحة الطب الشرعى لإفادتها بنتائج تشريح جثة المجنى عليه؛ لاستكمال التحقيقات فى القضية.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على 3 عاطلين، لاتهامهم بقتل عامل بإطلاق النار عليه، بطريق الكريمات، وأشارت التحريات إلى أن خلافا متعلقا بمبلغ مالى وراء ارتكاب الجريمة، وجار تكثيف التحريات لبيان حقيقة إطلاق الجناة النار على المجني عليه بسبب خلاف على شراء المخدرات من عدمه.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بمقتل عامل بإطلاق النار عليه بطريق الكريمات، وبإجراء التحريات تبين أن 3 عاطلين وراء ارتكاب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة.

وأشارت التحريات الأولية لرجال المباحث أن خلافا ماليا أدى إلى وقوع الجريمة، وجار التأكد من حقيقة مقتل الضحية بسبب الخلاف على سعر مواد مخدرة كان يشتريها من المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.