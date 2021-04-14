اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 أبريل 2021 01:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بوتين يتناول الجرعة الثانية من لقاح كورونا

الأربعاء، 14 أبريل 2021 12:15 م
بوتين يتناول الجرعة الثانية من لقاح كورونا بوتين
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تلقى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، جاء ذلك وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

يأتي هذا بعدما أعلنت السلطات الصحية فى موسكو، عن انطلاق المرحلة الثانية من اختبار دواء "كوفيد – جلوبولين" لعلاج فيروس كورونا وذكر المكتب الصحفى لإدارة الرعاية الصحية فى موسكو - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن التجارب ستشمل 6 مستشفيات فى موسكو تعالج المصابين بفيروس كورونا، فيما من المقرر أن تستغرق المرحلة الثانية من التجارب شهرين أو ثلاثة.

يذكر أن "كوفيد – جلوبولين" مركّب على أساس بلازما دم المصابين بفيروس كورونا، المحتوية على الأجسام المضادة للفيروس، ويشار إلى أن الدواء يخفف من شدة أعراض المرض ويساعد فى تعزيز المناعة حتى الشفاء منه.

 

 


بوتين

كورونا

لقاح

ازمه كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة