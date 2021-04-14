بوتين يتناول الجرعة الثانية من لقاح كورونا

كتب أحمد عرفة

تلقى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، جاء ذلك وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

يأتي هذا بعدما أعلنت السلطات الصحية فى موسكو، عن انطلاق المرحلة الثانية من اختبار دواء "كوفيد – جلوبولين" لعلاج فيروس كورونا وذكر المكتب الصحفى لإدارة الرعاية الصحية فى موسكو - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن التجارب ستشمل 6 مستشفيات فى موسكو تعالج المصابين بفيروس كورونا، فيما من المقرر أن تستغرق المرحلة الثانية من التجارب شهرين أو ثلاثة.

يذكر أن "كوفيد – جلوبولين" مركّب على أساس بلازما دم المصابين بفيروس كورونا، المحتوية على الأجسام المضادة للفيروس، ويشار إلى أن الدواء يخفف من شدة أعراض المرض ويساعد فى تعزيز المناعة حتى الشفاء منه.