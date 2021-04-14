بايدن: عدد القتلى الأمريكيين فى الحرب الأفغانية بلغ 2488

كتب محمد جمال

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن إن عدد القتلى الأمريكيين فى الحرب الأفغانية بلغ 2488، مؤكدا أنه رابع رئيس أمريكى يشهد وجود القوات الأمريكية فى أفغانستان ولم أنقل تلك المسئولية لرئيس خامس، وأضاف بايدن أنه على الأفغانيين قيادة بلدهم، وحذر بايدن طالبان من مهاجمتنا أثناء الانسحاب مهددا أنه سيقوم بالرد.

وأكد بايدن أن بقاؤنا فى أفغانستان يهددنا أكثر من انسحابنا من الأراضى الأفغانية، وأكد بايدن أن أحداث 11 سبتمبر لا يمكن أن تفسر وجود القوات الأمريكية فى أفغانستان، وأضاف بايدن أن وجود القوات الأمريكية فى أفغانستان كلفتنا مئات المليارات من الدولارات، مؤكدا أنه أن الأوان لإنهاء أطول حرب أمريكية.

وقالت مصادر مطلعة، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيسحب كافة القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول الـ11 من سبتمبر 2021، وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن قد أكد أن القوات الأمريكية ستنسحب من أفغانستان، دون أن يذكر أى موعد محدد لذلك، بحسب "روسيا اليوم" .

وقال بايدن مؤخرا، إنه "سيكون من الصعب الالتزام بالموعد المحدد للانسحاب من أفغانستان، فى الـ1 من مايو المقبل"، لكن القوات الأمريكية ستنسحب من هناك "بشكل آمن ومنظم".

وأضاف: "سننسحب بالتأكيد، لكن السؤال متى سيحدث ذلك".

يذكر أن الاتفاق الذى عقدته إدارة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب مع حركة "طالبان" فى فبراير 2020، ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بحلول 1 مايو المقبل، فيما هناك شكوك بأن يتم الانسحاب فى موعده.