النيابة تكشف أساليب عصابة "سيدات الموسكى" لسرقة متعلقات المواطنين

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب القاهرة، أن السيدتين المتهمتان بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين، تعتمدان على أسلوب "النشل" فى تنفيذ جرائمهما بمنطقة الموسكى.

كانت النيابة قررت حبس المتهمتين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمتين، للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لضبط الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم السرقات، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم، لمتابعة الحالة الأمنية تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة صادرة من إحدى السيدات، وباستبيان الأمر تم ضبط (سيدتين، مقيمتان بمحافظة أسيوط "لإحداهما معلومات جنائية").

وعقب قيامهما بسرقة (مبلغ مالى، 3 فيزا كارد) من إحدى السيدات بأسلوب "النشل"، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة، وتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل" وأقرا بارتكابهما 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمكان إخفائها.

وباستدعاء المجنى عليهم، تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.