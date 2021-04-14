الكرملين: لا ترتيبات لإجراء اتصال هاتفى بين بوتين ونظيريه الأوكرانى والفرنسى

أ ش أ

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمترى بيسكوف، إنه لم يتم حتى الآن وضع أية ترتيبات لإجراء اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون حول الوضع فى دونباس قبل أو بعد الزيارة التي يقوم بها الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكى لباريس في السادس عشر من الشهر الجاري.

وأضاف بيسكوف وفق ما أوردته وكالة أنباء تاس، "حتى الآن لا توجد ترتيبات.. لكن هذا النوع من الاتصالات تتم بسرعة إذا دعت الحاجة إلى ذلك".

وكانت يلييا مندل الناطقة باسم مكتب الرئيس الأوكرانى قد أعلنت أمس، أن الرئيس الأوكراني يعتزم إثارة قضية الأوضاع في دونباس والحشد العسكري الروسي قرب الحدود الأوكرانية خلال الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الأوكراني لفرنسا في السادس عشر من الشهر الجاري.

من ناحية أخرى، بدأت القوات المسلحة الأوكرانية اليوم مناورات مكثفة لمكافحة الارهاب على مقربة من حدودها مع روسيا.

وأشارت وكالة تاس الروسية للأنباء إلى أنه تم رصد انتشار عسكري أوكراني مكثف في منطقة خارقوف القريبة من الحدود الروسية، وأن وحدات من قوات الجيش وقوات الأمن الأوكرانية تقوم بالتدريب على أعمال مكافحة الإرهاب في تلك المناطق.

وأوضح بيان صادر عن الوكالة الأوكرانية للخدمات الأمنية أن المناورات التدريبية ستستمر حتى نهاية مايو المقبل مع التركيز على حماية المناطق الحدودية لأوكرانيا، مشيرا إلى أن قوات من الحرس الوطني الأوكراني والشرطة وخفر الحدود تشارك في التدريبات إلى جانب عناصر من مكتب المدعى العام الأوكراني في خارقوف ومركز مكافحة الإرهاب هناك وممثلين عن أجهزة إنفاذ القانون.

وتجرى المناورات بالذخائر الحية وباستخدام عربات القتال وفي ظروف تشابه ظروف العمليات القتالية الحقيقية وما يصاحب ذلك من إجراءات ملاحقة و كمائن وتفتيش للأفراد والسيارات واقتحامات للمباني.