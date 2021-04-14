اليوم السابع
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القبض على تشكيل عصابى تخصص فى تزوير الشهادات الصحية ببورسعيد

الأربعاء، 14 أبريل 2021 07:01 م
القبض على تشكيل عصابى تخصص فى تزوير الشهادات الصحية ببورسعيد صورة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى يضم 3 أشخاص، جميعهم مقيمين بمحافظة بورسعيد، تخصص نشاطهم فى تزوير شهادات صحية منسوب صدورها لجهات حكومية، مستغلين فى ذلك طبيعة عملهم كونهم المنوط بهم إصدار تلك الشهادات.
 
وتقوم العصابة بالاحتيال على المواطنين من راغبى الحصول على الشهادات الصحية التى تفيد خلوهم من الأمراض المعدية، وكونهم لائقين صحياً لمزاولة الأعمال، وخاصةً فى مجال الأغذية، واستخراج تلك الشهادات وعليها توقيعات مقلدة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية منسوب للجهة التى يعملون بها، وذلك مقابل مبالغ مالية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
 
 

تزوير

الداخلية

جرائم التزوير

حوادث

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