اليوم السابع
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العثور على عبارات مناهضة للإسلام على جدران مسجد غرب فرنسا

الأربعاء، 14 أبريل 2021 08:23 م
العثور على عبارات مناهضة للإسلام على جدران مسجد غرب فرنسا وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانين
كتب: أحمد علوى

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عثِر على عبارات مناهضة للإسلام مكتوبة على جدران مسجد غرب فرنسا وفق ما أفاد مسئولون، فيما أعلن مكتب النائب العام المحلى فتح تحقيق.

 

ووفقاً لإذاعة مونت كارلو الدولية، فقد تصدر وزير الداخلية جيرالد دارمانين موجة الإدانة السياسية للحادثة التي تأتي بعد أيام من حادث مماثل في مسجد غرب فرنسا، حيث اكتشف ناظر المسجد والمركز الثقافي الإسلامي في رين وبعض سكان المنطقة العبارات صباح الأحد.

 

من جهته، دان رئيس المجلس الإقليمي للمسلمين محمد زيدوني "العبارات الفاحشة"، وقال لفرانس برس: "نحن أبناء الجمهورية ونجد أنفسنا في مواجهة الكراهية والعنف والوحشية".


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