اليوم السابع
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العثور على جثة شاب بجوار السكة الحديد في الحوامدية

الأربعاء، 14 أبريل 2021 11:44 ص
العثور على جثة شاب بجوار السكة الحديد في الحوامدية سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على جثة شاب بجوار السكة الحديد في الحوامدية، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وبيان سبب وفاته، وتشير أقوال شهود العيان إلى أنه لقى مصرعه بسبب اصطدام قطار به، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة شاب بالحوامدية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب به العديد من الإصابات بجوار السكة الحديد، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 


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