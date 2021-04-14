الصحة تكشف طرق التغذية الصحيحة طوال شهر رمضان .. إنفوجراف

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح لتناول الطعام بشكل صحى في شهر رمضان علي أن يكون بين الإفطار والسحور تناولا للعصائر والمياة وتناول الفاكهة الطازجة .



وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه لا مانع من تناول الحلويات الرمصانية ولكن بكميات صغيرة ونصحت بتجنب المشروبات الغازية والمحلاة بالسكر والجاهزة .





وقالت : يفضل تأخير السحور وتناول البيض والجبن والزبادى والخي والخضروات الطازجة ويفضل ان بكون الفول والبطاطس والبطاطا في السحور .





وأوضحت وزارة الصحة يفضل تناول التمر واللبن عند الفطار معزفليل من الشوربة الدافئة











