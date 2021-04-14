اليوم السابع
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الأربعاء، 14 أبريل 2021 08:21 ص
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الصحة تكشف طرق التغذية الصحيحة طوال شهر رمضان .. إنفوجراف

الأربعاء، 14 أبريل 2021 08:00 ص
الصحة تكشف طرق التغذية الصحيحة طوال شهر رمضان .. إنفوجراف انفوجراف الصحة
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح لتناول الطعام بشكل صحى في شهر رمضان علي أن يكون بين الإفطار والسحور تناولا للعصائر والمياة وتناول الفاكهة الطازجة .

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه لا مانع من تناول الحلويات الرمصانية ولكن بكميات صغيرة ونصحت بتجنب المشروبات الغازية والمحلاة بالسكر والجاهزة .


وقالت : يفضل تأخير السحور وتناول البيض والجبن والزبادى والخي والخضروات الطازجة ويفضل ان بكون الفول والبطاطس والبطاطا في السحور .


وأوضحت وزارة الصحة يفضل تناول التمر واللبن عند الفطار معزفليل من الشوربة الدافئة

 

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الصحة

الافطار

الصيام

الخضروات

الزبادى

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