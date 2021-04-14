الزراعة توافق على تصدير 80 ألف بيضة إلى الإمارات.. اعرف التفاصيل

كتبت أسماء نصار

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة يفيد بإصدار الموافقة التصديرية لـ 80 ألف بيضة تفريخ كتكوت دجاج بيض مائدة إلى دولة الإمارات مع مراعاة كافة الإجراءات المحجرية اللازمة.





وأوضح التقرير أن هذا الأمر يؤكد على تقدم الصناعة فى مجال الإنتاج الداجنى والثقة فى القدرات والخبرات المصرية، وتوفير المناخ الصحى والبيئى الأمن والمناسب لإنتاج داجنى متميز وأمن، وخاصة بوجود بعض طلبات التصدير الأخرى.





وقال سليمان إنه نظراً إلى التدابير التى اتخذتها وزارة الزراعة من أجل التنمية المستدامة لثرواتنا الداجنة والانتقال من مرحلة الاستيراد لسد الفجوات إلى الاكتفاء الذاتى ثم الى مرحلة التصدير، قامت الوزارة بطرح اراضي صحراوية لمشروعات ضخمة متكاملة بعيداً عن زحام الوادى والدلتا مع تبسيط وتيسير اجراءات الحصول على تراخيص تشغيل كافة انشطة ومشروعات الثروة الداجنة مع الالتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والامان الحيوى كما عقدت البروتوكولات مع البنوك الممولة والجهات ذات الصلة وتوفير الدعم اللوجيستى والفنى والمالى لتطوير ورفع كفاءة عنابر الدواجن وتحويلها من نظام التربية المفتوح الى النظام المغلق لما له من زيادة الانتاج وتحسين العائد الاقتصادى.