الرئيس الأفغانى يبحث مع بايدن هاتفيا انسحاب القوات الأمريكية من بلاده

كابول أ ش أ

قال الرئيس الأفغانى أشرف غنى، اليوم الأربعاء إنه أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكى جو بايدن، ناقش فيها قرار الأخير سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول سبتمبر المقبل.

وأضاف -فى تغريدة على حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"-: "إنه الليلة، أجريت مكالمة مع الرئيس بايدن ناقشنا فيها قرار الولايات المتحدة سحب قواتها من أفغانستان بحلول أوائل سبتمبر"، مضيفا "تحترم جمهورية أفغانستان، قرار الولايات المتحدة وسنعمل مع شركائنا فى الولايات المتحدة لضمان انتقال سلس".

وأكد غنى أن "قوات الأمن والدفاع الأفغانية قادرة تمامًا على الدفاع عن شعبها وبلدها، وهو ما كانوا يفعلونه طوال الوقت"، مضيفا "بينما ننتقل إلى المرحلة التالية من شراكتنا، سنواصل العمل مع شركائنا فى الولايات المتحدة والناتو فى جهود السلام الجارية".