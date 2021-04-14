الداخلية تضبط نصف مليون قطعة ألعاب نارية فى الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية بحوزة أحد الأشخاص بالإسكندرية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية.

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية قيام (المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية) بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الإتجار بالسلع مجهولة المصدر ، حيث يقوم بتخزين كميات كبيرة من الألعاب النارية ومحدثات الصوت.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبطه، كما تم ضبط (497800 قطع ألعاب نارية متنوعة "مجهولة المصدر" وبدون مستندات أو فواتير تُفيد مشروعية حيازتها)، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.