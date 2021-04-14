الداخلية تضبط مخدرات بقيمة ربع مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديريتى أمن (الدقهلية – الشرقية) من رصد نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من دوائر (قسم شرطة أول المنصورة ومركز شرطة المنصورة بالدقهلية – مركز شرطة الإبراهيمية ومركز شرطة كفرصقر بالشرقية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات من ضبط 67 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول بحوزة (شخص ، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنصورة .. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (469 ألف جنيه تقريباً).

كما نجحت الجهود في ضبط (عدد 48 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (شخص، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة المنصورة .. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (336 ألف جنيه تقريباً).

واسفرت الجهود عن ضبط (عدد 24 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة (شخصين) حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية .. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (168 ألف جنيه تقريباً)و ضبط (عدد 3000 قرص مخدر لعقار الترامادول – مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (شخص) حال إستقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة كفرصقر .. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (240 ألف جنيه تقريباً).فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.