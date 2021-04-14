الخارجية الروسية: تأجيل واشنطن سحب قواتها من أفغانستان ينذر بتصعيد محتمل

وكالات الأنباء

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن خطط الولايات المتحدة بتأجيل انسحاب قواتها من أفغانستان محفوفة بعرقلة المفاوضات المباشرة بين الأفغان.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية، ماريا زاخاروفا، على الموقع الرسمى للوزارة الروسية، حسبما نقلت "سبوتنيك"، "تعد النية الأمريكية المعلنة لسحب قواتها من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر، من هذا العام انتهاكا واضحا لاتفاقية الولايات المتحدة مع طالبان، الموقعة فى 29 فبراير 2020، والتى تنص على الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية بحلول 1 مايو.

وفى هذا الصدد، فإن التصعيد المحتمل للنزاع المسلح فى أفغانستان فى المستقبل القريب هو مصدر قلق، وهو بدوره محفوف بتقويض الجهود المبذولة لبدء مفاوضات مباشرة بين الأفغان".

هذا وأعلن متحدث رفيع المستوى فى الإدارة الأمريكية، أمس الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكى، جو بايدن، قرر سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول الحادى عشر من شهر سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أكدت لطالبان بشكل واضح وصريح بأنها سترد بقوة على أى هجمات خلال سحب القوات.

وأكد الرئيس الأمريكى، جو بايدن، فى الـ17 من مارس الماضى، أنه سيكون من الصعب سحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان حتى الأول من مايو المقبل، فى ظل مطالبات من حركة طالبان بتنفيذ الانسحاب فى الموعد المحدد .