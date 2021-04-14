الجيش الجزائرى يعلن تدمير 15 مخبأ للجماعات الإرهابية فى 3 ولايات

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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأربعاء عن تدمير 15 مخبأ للجماعات الإرهابية في ثلاث ولايات، بالإضافة إلى توقيف 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية.

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم /الأربعاء/ إنه في إطار الجهود الهادفة إلى تعزيز الأمن والسكينة، نفذت وحدات الجيش خلال الفترة من 7 إلى 13 أبريل الجاري العديد من العمليات التي تؤكد نتائجها على الاحترافية العالية والاستعداد الدائم للقوات المسلحة في حماية البلاد من كل أشكال التهديدات الأمنية.

وأضاف البيان أن قوات الجيش كشفت ودمرت 15 مخبأ للجماعات الإرهابية بكل من ولايات ميلة وبومرداس والشلف (شمال)، في حين تم توقيف 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية الجلفة (وسط).

وأشار البيان إلى أن قوات حرس الحدود أوقفت 48 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من ولايات بشار والبيض (جنوب غرب) وتلمسان والنعامة (شمال غرب) وجانت (جنوب) وتبسة (شمال شرق).