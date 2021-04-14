اليوم السابع
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البيت الأبيض: بايدن يقبل دعوة بيلوسى لإلقاء خطاب فى الكونجرس

الأربعاء، 14 أبريل 2021 09:05 ص
البيت الأبيض: بايدن يقبل دعوة بيلوسى لإلقاء خطاب فى الكونجرس الرئيس الأمريكى جو بايدن
أ ش أ

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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلبي دعوة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي؛ لإلقاء خطاب في الكونجرس، بمناسبة مرور 100 يوم على توليه الرئاسة في 28 أبريل.

وكانت بيلوسي قد قالت في رسالة نشرها مكتبها وفقا لقناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء "أكتب لك لدعوتك لمخاطبة جلسة مشتركة للكونجرس يوم الأربعاء 28 أبريل، لتشارك رؤيتك الخاصة بمواجهة التحديات والفرص المتاحة في هذه اللحظة التاريخية".

ويأتي مرور 100 يوم على تولي الرئيس منصبه محفوفا بتحديات جدية، داخل بلاده وخارجها، بدفع الأمريكيين للحصول على اللقاحات وارتفاع أعداد المهاجرين القادمين عبر الحدود المكسيكية ومواجهة مرتقبة مع روسيا حول أوكرانيا إضافة إلى التوتر الصيني مع تايوان، وإيران حول برنامجها النووي.

وكانت بيلوسي قد قالت، في فبراير الماضي، إنها ستوجه دعوة للرئيس الأمريكي، بعد الموافقة على توفير 1.9 تريليون دولار للحزمة الاقتصادية الخاصة بالتحديات التي فرضها تفشي فيروس كورونا، وقام بايدن بتوقيع التشريع في 11 مارس الماضي.

 


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بيلوسى

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كورونا

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