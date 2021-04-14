البيت الأبيض: استئناف المحادثات غير المباشرة مع إيران يوم الخميس فى فيينا

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكى يوم الإربعاء، إن الولايات المتحدة وإيران ستستأنفان المحادثات غير المباشرة التى تهدف لإحياء الاتفاق النووى الإيرانى يوم الخميس فى فيينا.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن المبعوث الأمريكى الخاص بالشأن الإيرانى روبرت مالى، سيعود فى نهاية الأسبوع إلى واشنطن بسبب توقف المحادثات فى فيينا.

وأشار برايس - فى تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية - إلى أن المبعوث الأمريكى التقى مدير عام الوكالة الدولية للطاقة النووية ووزير الخارجية النمساوى وممثلين من الدول (5+1).

ووصف برايس المحادثات بأنها "بناءة وعملية وتحقق الهدف منها"، لكنه أشار إلى عدم السماح للتوقعات بأن تفوق ما نحن عليه الآن، موضحا فى الوقت ذاته أن اللجنة المشتركة للدول التى تدعم الاتفاق النووى ستجتمع غدا وتوقع استئناف المحادثات الأسبوع المقبل.

وأكد أنه فى حال عودة الولايات المتحدة إلى الالتزام بخطة العمل المشتركة الشاملة؛ فإنها مستعدة لاتخاذ الخطوات الضرورية والتى تشمل رفع العقوبات التى لا تتلاءم مع الخطة.

واعتبر برايس أن برنامج إيران الصاروخى وانتهاكات إيران لحقوق الإنسان ودعمها لوكلائها الأشرار ودعمها للإرهاب أشياء تشكل تحديا عميقا للولايات المتحدة ولشركائها فى المنطقة، مبينا أن بلاده ستواصل التصدى لهذا بما فى ذلك من خلال العقوبات".