البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسى والمصريين بشهر رمضان المبارك

كتب أسامة عبد الحميد

قدم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة لجميع المصريين المسلمين وفى مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسى ومسؤولى الدولة بمناسبة شهر رمضان الذى بدأ أمس الثلاثاء.

كما هنأ قداسة البابا، جميع المسؤولين فى كافة الدول العربية بالمناسبة ذاتها، قائلاً: "أحب أولًا أهنئ إخوتنا المسلمين بشهر رمضان، وبهذا الصوم اللى بييجى من السنة للسنة هو صوم للعبادة وتنقية النفس وهو فرصة طيبة بيحتفل به إخواتنا المسلمين.. واحنا سبقناهم فى أصوامنا من فترة ونلاقى الأصوام والأعياد تتلاحق. واحنا كمصريين معروف عنا إننا شعب محب لله وشعب متدين".

واختتم قداسة البابا تواضروس الثانى: "أهنئ جميع المسئولين وفى مقدمتهم الرئيس وجميع المسئولين مش فى مصر فقط لكن فى العالم العربى كله".