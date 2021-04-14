الاستخبارات الأمريكية تحذر من استئناف كوريا الشمالية تجاربها النووية

كتب وكالات

حذر التقرير السنوى لأجهزة الاستخبارات الأمريكية حول التهديدات التى تواجه الولايات المتحدة فى العالم، من أن بيونج يونجقد تستأنف هذا العام تجاربها النووية لدفع واشنطن إلى الحوار، بحسب "روسيا اليوم".

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وجاء فى تقرير لأجهزة الاستخبارات الأميركية أن "الزعيم الكورى الشمالى كيم جونغ أون يمكن أن يستأنف إجراءات عدوانية قد تكون مزعزعة للاستقرار فى المنطقة، وزرع الشقاق بين الولايات المتحدة وحلفائها، بما فى ذلك عبر استئناف اختبارات الأسلحة النووية والصواريخ البالستية البعيدة المدى".

وقال التقرير إن "كيم يعتبر أن السلاح النووى هو الرادع الأوحد لأى تدخل أجنبي، وهو مقتنع بأنه سيحظى فى نهاية المطاف باحترام المجتمع الدولي"، مشيرا إلى أن "كيم قد يقرر استئناف الاختبارات الصاروخية البعيدة المدى أو التجارب النووية هذا العام فى مسعى لإجبار واشنطن على التفاوض معه وفق شروط بيونج يانج".