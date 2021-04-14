الأميرة البريطانية آن ابنة الملكة إليزابيث تظهر علنا للمرة الأولى منذ وفاة والدها

كتب وكالات

ظهرت الأميرة آن ابنة الملكة إليزابيث والأمير الراحل فيليب، اليوم الأربعاء، علنا للمرة الأولى منذ وفاة والدها الأسبوع الماضي.



الأميرة آن ابنة الملكة إليزابيث

الأميرة آن ابنة الملكة إليزابيث والأمير الراحل فيليب الأميرة آن ابنة الملكة إليزابيث والأمير الراحل فيليب، وظهرت الأميرة آن ابنة الملكة إليزابيث والأمير الراحل فيليب، اليوم الأربعاء، علنا للمرة الأولى منذ وفاة والدها الأسبوع الماضي، بحسب العين الإماراتية .

ووصلت الأميرة آن (70 عاما) وهى متشحة بالسواد وتضع نظارة شمسية إلى نادى اليخوت الملكى فى كاوز بجزيرة وايت.



الأميرة آن ابنة الملكة إليزابيث

وقالت الأميرة آن فى بيان، الأحد: "والدى كان معلمى وسندى وناقدى أيضا ولكن ما شكله من نموذج عن حياة عاشها صاحبها طولا وعرضا والعطاء عن طيب خاطر هو أكثر ما أردت أن أقتدى به"، وتابعت قائلة "سنفتقده لكنه ترك إرثا يلهمنا جميعا".