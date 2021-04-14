اليوم السابع
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"الآثار" تطلق مسابقة فوازير سياحية على مواقع التواصل الاجتماعى

الأربعاء، 14 أبريل 2021 01:43 ص
"الآثار" تطلق مسابقة فوازير سياحية على مواقع التواصل الاجتماعى الأقصر - أرشيفية
كتب محمد أسعد

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بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، تطلق وزارة السياحة والآثار مسابقة فوازير سياحية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة بها وبالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي Experience Egypt، وذلك للترويج السياحي لمصر وزيادة الوعي السياحي والأثري للمواطنين وتعريفهم بالمقومات السياحية المتنوعة التي تزخر بها من متاحف وأماكن أثرية وشواطئ وصحراء وواحات وغيرها.

وذكرت الوزارة في بيان صادر عنها، أن المسابقة ستضمن طرح فزورة يومية عن أحد المحافظات المصرية على مدار الشهر الكريم. وسيتم اختيار 10 فائزين ممن شاركوا بالمسابقة وإجاباتهم صحيحة على مدار الشهر، وستكون الجائزة لأول 5 فائزين عبارة عن رحلة سياحية لـ 4 أفراد إلى أحد المحافظات السياحية المصرية، والـ5 الآخرين رحلة سياحية آخري لفردين.


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الآثار المصرية

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