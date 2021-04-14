اليوم السابع
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ارتفاع عدد وفيات حادث أتوبيس طريق أسيوط لـ12 شخصًا وإصابة 4 آخرين.. صور

الأربعاء، 14 أبريل 2021 12:25 ص
ارتفاع عدد وفيات حادث أتوبيس طريق أسيوط لـ12 شخصًا وإصابة 4 آخرين.. صور الأتوبيس
محمود مقبول - هيثم البدرى

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ارتفع عدد وفيات تفحم أتوبيس على الطريق الصحراوى الشرقى عند مدخل محافظة أسيوط لـ12 شخصا وفقا لبيان محافظة أسيوط، وتم استخراج 4 مصابين، وجارٍ أعمال الحصر النهائى.
 
وقوع حادث تصادم بين أتوبيس نقل الركاب وسيارة نقل "خلاطة أسمنتية" على الطريق مما نتج عنه اشتعال النيران فى الأتوبيس وتفحمه بالكامل.
 
وتم الدفع بعدد 12 سيارة إسعاف من محافظة سوهاج و20 سيارة إسعاف من محافظة أسيوط لنقل المصابين والمتوفين وما زالت قوات الحماية المدنية بأسيوط تكافح النيران للسيطرة على حريق الأتوبيس وإخماده.
 
تفحم أتوبيس على طريق أسيوط الصحراوى (1)
تفحم أتوبيس على طريق أسيوط الصحراوى (1)

تفحم أتوبيس على طريق أسيوط الصحراوى (2)
تفحم أتوبيس على طريق أسيوط الصحراوى (2)

تفحم أتوبيس على طريق أسيوط الصحراوى (3)
تفحم أتوبيس على طريق أسيوط الصحراوى (3)

تفحم أتوبيس على طريق أسيوط الصحراوى (4)
تفحم أتوبيس على طريق أسيوط الصحراوى (4)

تفحم أتوبيس على طريق أسيوط الصحراوى (5)
تفحم أتوبيس على طريق أسيوط الصحراوى (5)

 


حادث أسيوط

تفحم اتوبيس أسيوط

أسيوط

حريق اتوبيس أسيوط

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