"احذروا هذه الخرافات".. قط أسود يشعل النار فى القمامة بالشوارع.. فيديو

كتب محمد شعلان

خرافة جديدة تنضم إلى أساطير الخرافات التي يروجها مجهولون على مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات مجهولة الهوية، وهذه المرة التصقت الخرافة في قط يعد أحد الحيوانات الأليفة المحبوبة في مصر، وزعم الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنه جن أو كائن من عالم آخر بسبب لونه الأسود، وادعوا أن هذا القط يشعل النار في الشوارع.

وراجت خرافة القط بعد انتشار مقطع فيديو لهذا القط الأسود الصغير وهو يتجول في الشوارع بين المنازل وعلى قوارع الطريق بحثا عن طعام ليقع في ورطة تتسبب في إشعال النار بجانب أحد المنازل خلال عبثه بكوم قليل من القمامة ملقى بجانب منزل، وأظهرت لقطات فيديو القط وهو يسير في الشارع ثم يتجه نحو القمامة ويبدأ في العبث بها لتخرج من وسطها النار.



القط يبعد عن النار



القط قرب القمامة

ورصدت كاميرا مراقبة في الشارع القط وهو بمجرد قربة من القمامة تخرج النار وتبدأ في الارتفاع، ليهرع القط مسرعا بعيد عن النار، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر الفيديو بعد انتشاره، وحاول مجهولون توجيه الفيديو إلى استخدام التخاريف وترويج الخرفات بأن القط هو الذي اشعل النار في القمامة.



اشتعال النار



لحظة اشتعال النار



القط قرب النار

وحاول مجهولون ترديد الخرفات بأن سبب اشتعال النار هو قدرات خارقة للطبيعة يمتلكها القط، وقال البعض الآخر إنه جن بصورة قط، فيما تعد الرواية الأكثر منطقية أن القمامة كان وسطها مادة قابلة للاشتعال وبمجرد أن حركها القط الأسود خرج النار وهرب القط من المكان.