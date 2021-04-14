إيطاليا توافق على حضور 25% من سعة ملعب الأوليمبيكو لمباريات كأس الأمم الأوروبية

فاطمة شوقى

وافقت الحكومة الإيطالية رسميًا على حضور 25% من سعة ملعب الأوليمبيكو لحضور مباريات كأس الأمم الأوروبية المقبلة والتي سوف تقام هذا الصيف، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

ووافقت الحكومة رسميًا على حضور الجماهير بنسبة 25% في المباريات التي سوف تقام في العاصمة الإيطالية روما حيث تقام مباريات منتخب الأزوري.

وكان المسؤولين في الكرة الإيطالية قد استنجدوا بالحكومة لحل هذه الأزمة بعدما منح الاتحاد الأوروبي الاتحاد الإيطالي مهلة لنهاية شهر أبريل الجاري من أجل التخطيط لحضور الجماهير بالبطولة وإلا لن تقام البطولة في روما.

خرج التجار والعمال مرة آخرى فى احتجاجات جديدة فى روما ضد الإغلاق والقيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا، حسبما قالت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه هذه الاحتجاجات كانت بالفعل سلمية على عكس الاحتجاجات السابقة التى شهدت اشتباكات كبيرة بين المتظاهرين ورجال الشرطة.

شارك فى هذه الاحتجاجات من عمال المغاسل الصناعية إلى الفنانين، الطهاة ، مع احتجاج شبه احتفالي ، رُددت فيه شعارات مثل "العمل والعمل" و "إعادة الافتتاح" وعلقت مجموعة عناصر مختلفة مع لافتة كتب عليها: "غادرت إيطاليا الملونة نحن في ملابسنا الداخلية ، لكن كفى ". توسيع مجموعات رجال الأعمال يطالبون بإنهاء القيود ؛ بينما يطلب الأطباء الاحتفاظ بها.