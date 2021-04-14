إياد علاوى: توفير البيئة المناسبة لانتخابات نزيهة بالعراق أصبح ضرورة قصوى

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أكد رئيس ائتلاف الوطنية العراقية إياد علاوي، أن توفير البيئة المناسبة والمناخ الملائم لانتخابات برلمانية نزيهة أصبح ضرورة قصوى.

وقال علاوي في تصريحات أوردتها قناة السومرية نيوز الإخبارية، اليوم الاربعاء، إن "المال السياسي بدأ يلعب دوراً واضحا في المشهد الانتخابي فضلاً عن فوضى السلاح المُنفلت واستمرار التظاهرات التي تندد بالوضع المأساوي الذي وصلت إليه العملية السياسية".

وأضاف أن إجراء الانتخابات في مثل هذه الظروف دون إيجاد حل لتلك المشاكل، لن يحقق أي إصلاح مُنتظر، بل سيزيد من نسبة العزوف الشعبي عن المشاركة فيها ويؤدي لنتائج كارثية.

وطالب علاوي الحكومة ومجلس النواب والقوى السياسية الوطنية بالعمل على تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات البرلمانية بقدر مقبول من النزاهة.

وكانت مفوضية الانتخابات العراقية قد أكدت أن موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في العاشر من أكتوبر المقبل حتمي وملزم لا يمكن تغييره من الناحية القانونية. وجرت آخر انتخابات برلمانية في العراق في شهر مايو عام 2018.