إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم 3 سيارات بمطلع الجزيرة بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

أصيب 5 أشخاص، مساء اليوم، الأربعاء، فى حادث تصادم 3 سيارات بطريق مطلع الجزيرة بمدينة أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق مطلع الجزيرة شمال شرق مدينة أسوان، نتيجة انحراف سيارة نقل شاسية عن مسارها بالطريق واصطدامها بسيارتين على نفس الطريق، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص تم نقلهم بالإسعاف إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج.

وكانت الحماية المدنية بمدينة كوم أمبو بأسوان، تمكنت اليوم، الأربعاء، من السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن كاوتش ومكتب المساحة بمنطقة السبعين بمدينة كوم أمبو، بينما لقى طفل مصرعه نتيجة اختناق من آثار حريق بمنطقة كيما أسوان.