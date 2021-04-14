إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أصيب 5 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص مساء اليوم الأربعاء، بمنطقة مفارق بحر البقر، جنوب محافظة بورسعيد.

وتلقى الدكتور عادل تعيلب، مدير هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، إشارة من مستشفى السلام بورسعيد ، بوصول كلا من "عمر السيد العربى 39 سنه، مصاب بكسر فى اليد اليمنى، مصطفى محمود محمد 60 سنه، وائل بحيرى مجاهد 42 سنه، فاطمه زكريا زكريا 28 سنه، السعيد خليل رزق 48 سنه، مصابين بكدمات وسحجات بالجسم " ، وذلك فى حادث إنقلاب ميكروباص.

تم تحرير محضر بالواقعة ، للوقوف على ملابسات الحادث ، كما يتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين .