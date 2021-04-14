أبو الغيط يعرب عن قلقه إزاء قرار إيران البدء فى تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 %

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أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، عن بالغ قلقه إزاء قرار السلطات الإيرانية البدء فى تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة باستخدام طاردات مركزية متطورة.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية، مساء اليوم الأربعاء، بأن "أبوالغيط" يرى فى هذا القرار تطورا خطيرا باعتباره خطوة واضحة وأكيدة نحو تطوير سلاح نووى وبما يساهم فى زيادة الشكوك إزاء الأهداف الحقيقية للبرنامج النووى الإيراني، خاصة فى ظل عدم الحاجة لليورانيوم عالى التخصيب فى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وقال المصدر إن هذا التطور المؤسف يأتى فى سياق انتهاكات مستمرة من جانب إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووى الذى يشهد حاليا مفاوضات حثيثة لإعادة إحيائه.

وأكد المصدر، فى هذا الصدد، مجدداً على الأهمية البالغة لعدم حصر المفاوضات فى الشق النووى وضرورة التوصل لاتفاق يعالج شواغل الدول العربية فيما يتعلق بسياسات إيران المزعزعة للاستقرار فى المنطقة وتدخلاتها المستمرة فى الشؤون الداخلية للدول العربية.