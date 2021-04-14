اليوم السابع
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أبو الغيط يؤكد ضرورة مواصلة التنسيق مع الأمم المتحدة دعما للمسيرة الليبية

الأربعاء، 14 أبريل 2021 11:33 ص
أبو الغيط يؤكد ضرورة مواصلة التنسيق مع الأمم المتحدة دعما للمسيرة الليبية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط
بيشوى رمزى

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استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الأربعاء المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا، يان كوبيش، والذي يقوم حالياً بزيارة للقاهرة. 
 
وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط وكوبيش استعرضا مجمل التطورات التي شهدتها ليبيا على الساحة السياسية والأمنية والاقتصادية، وخاصة منذ الزيارة الأخيرة التي كان كوبيش قد قام بها لمقر الجامعة العربية يوم 8 مارس الماضي.
 
وذكر المصدر أن أبو الغيط بحث مع كوبيش دور الجامعة الداعم لمسار التسوية في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة، بما في ذلك عبر مساندة السلطة التنفيذية الجديدة بقيادة الرئيس محمد المنفي ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، وتشجيع الأشقاء في ليبيا على استكمال تنفيذ خارطة الطريق السياسية التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي، وإتمام الاستحقاقات والخطوات المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار وعلى رأسها إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من كافة الأراضي الليبية، والالتزام بعقد الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها يوم 24 ديسمبر 2021 . 
 
وأضاف المصدر أن أبو الغيط أكد في هذا السياق على حرص الجامعة العربية على تعزيز علاقاتها التعاونية وعملها المتناسق والتكاملي مع الأمم المتحدة دعماً لهذه المسيرة الليبية الوطنية الخالصة، فضلاً عن الارتقاء بمستوى العمل المشترك مع بقية شركائها في إطار المجموعة الرباعية التي تضم الجامعة والأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي والإتحاد الأوروبي، والتي يعتزم أبو الغيط الدعوة إلى عقد اجتماع لها الأسبوع القادم على مستوى الأمناء العامين للمنظمات الأربع لتبادل الرؤى وتنسيق المواقف لإنجاح عملية الانتقال التي تمر بها ليبيا والوصول إلى تسوية سياسية متكاملة للوضع في البلاد.

أحمد أبو الغيط

جامعة الدول العربية

يان كوبيش

الأمم المتحدة

الأزمة الليبية

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