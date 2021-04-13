اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أبريل 2021 01:12 م
خالد صلاح
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وكالة الطاقة الذرية ترحب بإعلان اليابان التخلص من مياه محطة فوكوشيما النووية

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 12:55 م
وكالة الطاقة الذرية ترحب بإعلان اليابان التخلص من مياه محطة فوكوشيما النووية محطة فوكوشيما - صورة أرشيفية
أ ش أ

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رحب رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بإعلان اليابان أنها قررت كيفية التخلص من المياه المعالجة المخزنة في محطة "فوكوشيما دايتشي" للطاقة النووية.
 
وقال جروسي في تصريحات اليوم الثلاثاء، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستعدة لتقديم الدعم الفني في مراقبة ومراجعة سلامة الخطة والتنفيذ بشكل يتسم بالشفافية.
 
وأوضح المدير العام أن طريقة التخلص من المياه المختارة في اليابان مجدية من الناحية الفنية وتتوافق مع الممارسات الدولية، حيث يتم استخدام عمليات تصريف المياه الخاضعة للرقابة في البحر بشكل روتيني من خلال تشغيل محطات الطاقة النووية في العالم بموجب تراخيص تنظيمية محددة تستند إلى تقييمات السلامة والأثر البيئي.
 
وذكر جروسي أن قرار حكومة اليابان اليوم هو علامة فارقة من شأنها أن تساعد في تمهيد الطريق للتقدم المستمر في إيقاف تشغيل محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية.

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