وزير الدفاع الأمريكى: ملتزمون بالدفاع عن أمن ألمانيا وحلفائنا فى الناتو

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أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بالدفاع عن أمن ألمانيا، وحلفائها في الناتو.

وقال أوستن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب في برلين، إن "بلاده قررت زيادة عدد قواتها في ألمانيا، وستضيف 500 جندي إلى قواتها في ألمانيا بحلول الخريف".

وأعرب وفقا لما أوردته قناة الحرة الأمريكية، عن "شكره لألمانيا على مساهمتها بعمليات حول العالم، لاسيما في أفغانستان"، مؤكدا أنه "يتطلع للعمل مع وزيرة الدفاع الألمانية لمواجهة التحديات الحالية أو في الأيام المقبلة".

ووصل أوستن إلى برلين أمس؛ على خلفية الأزمة الناشئة حديثا مع إيران، بعد الهجوم الأخير على منشأة نطنز النووية، ما يهدد المحادثات الجارية في أوروبا بشأن الاتفاق النووي مع طهران.

ومن المقرر أن يزور أوستن مقر الناتو في وقت لاحق من هذا الأسبوع وسيلتقي مسؤولي الدفاع البريطانيين في لندن.