منظمة الصحة العالمية بالعراق: لقاحات كورونا أداة أساسية لمكافحة الجائحة

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أكدت منظمة الصحة العالمية بالعراق، أن لقاحات كورونا هي أداة أساسية في مكافحة الجائحة وأن فوائد هذه اللقاحات تفوق أي آثار جانبية نادرة.

ونفت المنظمة - في بيان اليوم الأحد وفقًا للوكالة العراقية للأنباء - البيان الذي تم تداوله مؤخرًا على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي غير الرسمية بهدف تقويض ثقة المواطنين في سلامة وفعالية لقاحات كورونا.

وأوضحت أنها لا تستخدم قنوات غير رسمية لنشر معلومات حول القضايا الصحية بما في ذلك إجراءات الوقاية والتطعيم المتعلقة بكورونا، داعية المواطنين إلى التسجيل والحصول على التطعيم في أسرع وقت ممكن، إذ لا يمكن وقف هذه الجائحة قبل أن يأخذ غالبية الناس في العراق اللقاح .

وأشارت إلى أن الزيادة الأخيرة في إصابات كورونا بالعراق تسبب القلق، لكن السيطرة على الوباء ممكنة من خلال التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية، ومن خلال نجاح حملة التطعيم التي تديرها وزارة الصحة العراقية بالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية وشركاء آخرين.

ومن جانبه، أعلن وزير الصحة العراقي حسن التميمي ، مساء اليوم الأحد، وصول 200 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني إلى العراق.

وقال التميمي في بيان أوردته قناة " السومرية نيوز" العراقية، "إنه تم استلام الدفعة الثانية من لقاح سينوفارم الصيني 200 ألف جرعة مساء اليوم كتبرع من الجانب الصيني إلى الشعب العراقي" مشيرا إلى أنه "سيتم توزيعها على منافذ الصرف في بغداد والمحافظات".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، في وقت سابق اليوم، تسجيل 6 آلاف و791 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في العراق إلى 924 ألفا و946 إصابة.